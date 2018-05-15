В Иерусалиме в связи с открытием посольства США мечетям запретили читать призыв к молитве

В мечетях Иерусалима запретили читать призыв к молитве.

Решение это администрация города приняла в связи с церемонией открытия посольства США, которое состоялось накануне, 14 мая, сообщает Islam-today.

В Палестине, тем временем, отметили, что запрет этот – прямое нарушение права на свободу вероисповедания. По словам министра по делам религии и фондов Юсуфа Эдиса, своим запретом Израиль фактически пытается ущемить права мусульман в Иерусалиме.

Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим вызвал новую волну протестов. На границе сектора Газа их жертвами стали 59 палестинцев, в том числе один ребенок.