В Иерусалиме в связи с открытием посольства США мечетям запретили читать призыв к молитве
14:50, 15 мая 2018Ислам
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В Иерусалиме в связи с открытием посольства США запретил азан / islam-today.ru
В мечетях Иерусалима запретили читать призыв к молитве.
Решение это администрация города приняла в связи с церемонией открытия посольства США, которое состоялось накануне, 14 мая, сообщает Islam-today.
В Палестине, тем временем, отметили, что запрет этот – прямое нарушение права на свободу вероисповедания. По словам министра по делам религии и фондов Юсуфа Эдиса, своим запретом Израиль фактически пытается ущемить права мусульман в Иерусалиме.
Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим вызвал новую волну протестов. На границе сектора Газа их жертвами стали 59 палестинцев, в том числе один ребенок.
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