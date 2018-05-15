Верховный муфтий Сирии заявил о создании на Синае "палестинского дома"

Синайский полуостров будет предложен в качестве "альтернативного национального дома для палестинцев".

Как сообщают "Вести", об этом рассказал верховный муфтий Сирии шейх Ахмад Бадр ад-дин Хассун на открывшейся в понедельник, 14 мая, в Бейруте Всемирной конференции сопротивления. По его словам, вскоре можно ожидать подписанного на этот счет соглашения.

В свою очередь заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" шейх Наим Касем, который также принял участие в конференции, выразил собственное видение "палестинского урегулирования".

"Арабские страны, которые сотрудничали с Израилем, всегда были помехой для решения палестинского вопроса. Мы находимся в новой фазе - стадии побед сопротивления. Цель нынешнего этапа - освобождение всей Палестины, и мы надеемся, что все народы региона будут строить свое будущее - от Средиземного моря до Персидского залива", - сказал Наим Касем.

Заместитель шейха Хасана Насраллы подчеркнул, что в "Хизбалле" отказываются от компромиссов в подходах к ближневосточному урегулированию. По его мнению, "такой шаг означает оторвать от Палестины части и отдать сионистам".