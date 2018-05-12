Администрация Трампа извинилась перед канадским министром-сикхом, котрого заставили снять тюрбан в аэропорту

Представителям администрации президента США Дональда Трампа пришлось приносить извинения за поведение сотрудника службы безопасности аэропорта Детройта, который попросил канадского министра снять свой тюрбан.

Об этом инциденте, который произошел еще в 2017 году, в интервью французской газете La Presse рассказал сам министр инноваций, науки и экономического развития Канады Навдип Бэйнс, сообщает Islam-today.

По словам министра, который исповедует сикхизм, охранник попросил его снять головной убор уже после прохождения всех стандартных процедур досмотра. Правила безопасности, к слову, позволяют сикхам не снимать тюрбаны. Министру пришлось показывать свой дипломатический паспорт и назвать свою должность.

«Как только они поняли, кто я такой, оставили меня в покое. Я понимаю, как важна безопасность, но правила должны соблюдаться», - отметил министр.

Напомним, сейчас в правительстве Канады работают четыре министра-сикха.