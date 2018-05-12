В Казахстане открылась мечеть, которая функционирует на солнечных батареях

В казахстанской Алматы первых прихожан приняла уникальная «зеленая» мечеть, которая функционирует исключительно на солнечных батареях.

Как в интервью для казахстанских СМИ сообщил министр по делам религий и гражданского общества Дархан Калетаев, мечеть способна полностью обеспечивать себя электроэнергией и даже выдавать ее излишки городу, поскольку используемые для энергообеспечения конструкции производят в три раза больше электроэнергии, чем необходимо религиозному храму. Об этом сообщает Islam-today.

В мечети сделаны теплые полы, первый зал предназначен для мужчин, второй – для женщин.

Высота минарета, выполненного в виде «калама» - «священного пера», составляет 43 с половиной метра.

Особой оригинальностью отличаются и внутренние убранства мусульманского храма.