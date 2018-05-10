В Германии суд отказал учительнице в праве носить хиджаб на работе

В Германии суд отказал учительнице младших классов, которая пыталась оспорить закон, запрещающий госслужащим носить на работу религиозную одежду и атрибутику.

Как постановил суд по трудовым вопросам, закон, запрещающий учителям, полицейским и госслужащим демонстрировать на рабочем месте свою религиозную принадлежность, соответствует конституции ФРГ, сообщает Islam-today.

Закон этот действует только в отношении никаба, решение вопросов по хиджабам возложено на регионы. Учительница в хиджабе проработала в школе всего один день, после чего она была переведена в колледж, где носить хиджаб разрешается.