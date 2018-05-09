Призыв французских политиков «отредактировать» Коран вызвал международный скандал

Мусульмане всего мира выражают возмущение по поводу манифеста, опубликованного в французской газете Le Parisien.

Как сообщает Islam-today, в документе, который подписали более трех сотен известных политиков, общественных деятелей и ученых, в том числе бывший президент Франции Николя Саркози и бывший премьер-министр Мануэль Вальс, отмечается, что мусульманское священнописание «возбуждает насилие», поскольку «призывают к убийству евреев, мусульман и неверующих».

Авторы манифеста призывают мусульманское духовенство по всему миру признать эти аяты Корана неактуальными и удалить их из священнописания, так, чтобы «ни один верующий не мог ссылаться на священный текст для совершения преступления».

Мусульманские священнослужители, между тем, напоминают, что неправильными могут быть исключительно толкования Корана, но сам Коран «устаревшим» быть никак не может. Как в ответном обращении подчеркнули французские имамы, именно Коран помогает бороться с распространением радикальных идей и терроризмом. Именно правильное исламское образование – это своего рода защита от экстремизма.

О неприемлемости и исламофобской природе подобных манифестов уже заявил целый ряд мировых лидеров, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.