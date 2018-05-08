Саудовским женщинам впервые разрешат водить автомобиль

Управлять автомобилем на территории Саудовской Аравии представительницы прекрасного пола смогут начиная с 24 июня.

Об этом заявил министр транспорта королевства Мухаммад аль-Басами, сообщает Islam-today.

По его словам, «все подготовительные мероприятия успешно завершены». В ближайшее время в стране откроются пять автошкол, предназначенных для женщин, работать инструкторами в которых, к слову, будут также исключительно женщины (получившие водительские удостоверения в зарубежных странах.

Напомним, до недавнего времени Саудовская Аравия являлась единственной страной в мире, где женщинам было запрещено садиться за руль. Ситуацию изменил указ короля Салмана, подписанный в сентябре прошлого года.