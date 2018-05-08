Саудовским женщинам впервые разрешат водить автомобиль
22:33, 08 мая 2018Ислам
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Саудовские женщины впервые смогут водить автомобиль / islam-today.ru
Управлять автомобилем на территории Саудовской Аравии представительницы прекрасного пола смогут начиная с 24 июня.
Об этом заявил министр транспорта королевства Мухаммад аль-Басами, сообщает Islam-today.
По его словам, «все подготовительные мероприятия успешно завершены». В ближайшее время в стране откроются пять автошкол, предназначенных для женщин, работать инструкторами в которых, к слову, будут также исключительно женщины (получившие водительские удостоверения в зарубежных странах.
Напомним, до недавнего времени Саудовская Аравия являлась единственной страной в мире, где женщинам было запрещено садиться за руль. Ситуацию изменил указ короля Салмана, подписанный в сентябре прошлого года.
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