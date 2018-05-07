Власти Индии выделили $500 тысяч на отбеливание главной мечети страны

Верховный суд страны обязал правительство Индии вернуть одному из самых узнаваемых и посещаемых объектов страны – Тадж-Махалу – его первоначальный белый цвет.

В Индии прошли слушания, посвященные комплексу работ по очистке объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые ведутся с конца минувшего года, сообщает Islam-today.

Главную индийскую мечеть пытаются очистить от грязи, жира, пыли, экскрементов птиц и насекомых. Власти Индии выделили на это $500 тысяч. При этом ход работ контролируется Верховным судом страны.

Судьи Дипак Гупта и Мадан Локур были потрясены, когда им предоставили изображения грязных пятен и другие повреждения Тадж-Махала, которых с началом восстановительных работ стало только больше.

«Раньше Тадж-Махал был желтым, сейчас он становится коричневым и зеленым, – отметили судьи, обращаясь к представителям правительства Индии. – Это крайне серьезно».

В результате суд дал правительственным чиновникам поручение провести консультации с местными и международными специалистами по предотвращению дальнейшего ущерба Тадж-Махалу. Ежегодно эту мечеть посещают порядка 7 млн. туристов.