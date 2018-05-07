В Афганистане произошел взрыв в мечети: погибли 17 человек

12:13, 07 мая 2018
Ислам
369
Теракт в провинции Хост в Афганистане / dw.com

Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на главу полиции провинции Абдул Маннана.

Согласно информации, взрывное устройство было установлено внутри мечети. Сообщается о 17 погибших в результате взрыва. Еще 33 человека получили ранения. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере, 11 студентов погибли в результате террористического акта, произошедшего в районе Даман афганской провинции Кандагар в понедельник, 30 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter