В Афганистане произошел взрыв в мечети: погибли 17 человек

В провинции Хост в Афганистане произошел взрыв в мечети, которая также использовалась в качестве центра регистрации избирателей.

Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на главу полиции провинции Абдул Маннана.

Согласно информации, взрывное устройство было установлено внутри мечети. Сообщается о 17 погибших в результате взрыва. Еще 33 человека получили ранения. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере, 11 студентов погибли в результате террористического акта, произошедшего в районе Даман афганской провинции Кандагар в понедельник, 30 апреля.