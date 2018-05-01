Во Львове, в Доме Франко представили пятое издание перевода смыслов Корана на украинском языке

Во Львовском национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко (более известном как «Дом Франка») представили пятое издание перевода смыслов Корана на украинском языке.

Как сообщает "Ислам в Украине", мероприятие началось чтением отрывков из Корана – на арабском и украинском.

Профессор шариатского права Базиль Хамуд говорил о значении Корана, об отношении мусульман к Посланию и к его переводам, а также о том, что последователи ислама уважают представителей всех религий, чего и требуется в Коране.

Переводчик Михаил Якубович заявил, что пятое издание перевода смыслов Корана на украинском было не последним, и что уже практически готово улучшенное шестое, презентация которого должна состояться на Книжном арсенале.

В конце мероприятия каждый из присутствующих получил экземпляр Корана с автографом переводчика.