Победительница конкурса чтецов Корана среди женщин в Узбекистане получила путевку в Мекку
19:25, 29 апреля 2018Ислам
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Участие в конкурсе среди женщин и мужчин приняли более пяти тысяч человек / islam-today.ru
В Узбекистане подвели итоги открытого конкурса чтецов Корана, объявленного президентом республики Шавкатом Мирзиеевым, среди представительниц прекрасного пола.
Как сообщает ДУМУ, гран-при конкурса досталось студентке Ташкентского исламского института имени Имама аль-Бухари Робия Нажмиддинова – она получила возможность совершить малое паломничество – Умру. Об этом сообщает Islam-today.
Напомним, что в общей сложности участие в конкурсе среди женщин и мужчин приняли более пяти тысяч человек. Победитель конкурса среди мужчин - студент Ташкентского исламского института Юлдошбек Нуриддинов – получил в подарок автомобиль.
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