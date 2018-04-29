Победительница конкурса чтецов Корана среди женщин в Узбекистане получила путевку в Мекку

В Узбекистане подвели итоги открытого конкурса чтецов Корана, объявленного президентом республики Шавкатом Мирзиеевым, среди представительниц прекрасного пола.

Как сообщает ДУМУ, гран-при конкурса досталось студентке Ташкентского исламского института имени Имама аль-Бухари Робия Нажмиддинова – она получила возможность совершить малое паломничество – Умру. Об этом сообщает Islam-today.

Напомним, что в общей сложности участие в конкурсе среди женщин и мужчин приняли более пяти тысяч человек. Победитель конкурса среди мужчин - студент Ташкентского исламского института Юлдошбек Нуриддинов – получил в подарок автомобиль.