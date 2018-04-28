В Пакистане строят третью по величине мечеть в мире
20:45, 28 апреля 2018Ислам
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Одновременно в пакистанской мечети смогут молиться до 800 тысяч верующих / islam-today.ru
В пакистанском городе Карачи в скором времени появится мусульманский храм, который станет третьим по величине в мире.
Уступать по площади он будет только двум священнейшим мечетям в Саудовской Аравии - Масджид аль-Харам в Мекке и Масджид ан-Набави в Медине, сообщает "Islam-today".
Одновременно в пакистанской мечети смогут молиться до 800 тысяч верующих.
Сообщается, что дизайн мечети будет соответствовать традиционному исламскому стилю, который пользуется популярностью, к примеру, в Турции, Иране, Кувейте и ОАЭ. В составе комплекса будут не только непосредственно мечеть, но еще и Исламский культурный центр, Исламский исследовательский центр, Исламский музей и Международный университет.
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