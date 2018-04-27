В Норвегии мечетям могут запретить использовать громкоговорители

В Норвегии могут запретить мечетям использовать громкоговорители для трансляции азана.

Инициатором законопроекта вступила известная своим расистскими и исламофобскими взглядами Партия прогресса, сообщает Islam-today.

Документ, как отметил представитель партии Юн Хельгхайм, будет рассмотрен на ближайшем съезде партии, который состоится на днях. Примечательно, что политик, при этом, заявил, что не рассматривает этот вопрос в контексте законов о правах человека, и его «не волнует» положение Конвенции о защите прав человека, которое запрещает ограничивать озвучивание азана.

Азан в норвежских мечетях читают не с минаретов, а из молельного зала. Громкоговорители, которые при этом используются, никакого шума на улице не создают.