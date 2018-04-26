В Афганистане открыли банк, который работает по законам шариата

В афганской столице начал работу первый в стране исламский банк, работающий исключительно по принципам исламского, то есть беспроцентного финансирования.

Как сообщает Islam-today, создан он был на базе банка «Бахтар», который до этого работал по правилам традиционного международного кредитования.

Новый банк оказывает практически весь спектр финансовых услуг, соответствующих нормам шариата, в частности, это - совместное управление инвестированием, операции мудараба (вид долевого участия в предпринимательстве, когда одна сторона предоставляет капитал, а другая занимается управлением бизнесом) и аренда на принципах иджара (заключение договора аренды или лизинга, когда собственник приобретает и сдает внаем съемщику некое имущество на определенный срок, за что получает вознаграждение в виде заранее оговоренных арендных платежей).

В данный момент по всей стране действуют уже 62 отделения банка. Работу свою фактически он начал уже в январе, однако аккредитацию Центробанка Афганистана получил только на днях.