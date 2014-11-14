В Мекке мусульмане из 59 стран посоревнуются в знании Корана

В эту субботу в саудовской мечети Аль-Харам стартует ежегодный Международный конкурс имени короля Абдель Азиза с запоминания, чтения и толкования Корана. В этом году данное мероприятие будет проводиться уже в 36-й раз, сообщает umma.ua со ссылкой на издание Iinanews.

Организует мероприятие Министерство по делам ислама, вакуфов, пропаганды и наставлений Саудовской Аравии. Участие в конкурсе примут 138 представителей из числа сыновей исламской нации, которые будут представлять 59 стран.

По словам министра по делам ислама, вакуфов, пропаганды и наставлений шейха Салеха аш-Шейха, Саудовская Аравия является страной Корана, служителем двух святынь, поэтому ее связь со священной книгой мусульман является давней и прочной. Министр добавил, что организация этого конкурса в Саудовской Аравии является большой честью для королевства.