В Узбекистане победитель конкурса чтецов Корана получил автомобиль
18:20, 25 апреля 2018Ислам
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В Узбекистане определили лучшего чтеца Корана / islam-today.ru
В Узбекистане состоялся открытый конкурс чтецов Корана, инициированный президентом республики Шавкатом Мирзиеевым.
Победителем был признан житель Каракалпакстана Юлдашбек Нуриддинов, который получил от республиканских властей автомобиль Chevrolet Lacetti, сообщает Islam-today.
Кроме того, ценными призами были награждены победители в номинациях «Самое красивое чтение Корана» и «Самый молодой участник конкурса».
Участие в конкурсе приняли около 5,5 тысяч человек, в том числе более двух тысяч представительниц прекрасного пола. Победительниц среди женщин жюри конкурса, в составе которого представители духовенства не только Узбекистана, но и других стран, еще только предстоит определить.
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