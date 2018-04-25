В Узбекистане победитель конкурса чтецов Корана получил автомобиль

В Узбекистане состоялся открытый конкурс чтецов Корана, инициированный президентом республики Шавкатом Мирзиеевым.

Победителем был признан житель Каракалпакстана Юлдашбек Нуриддинов, который получил от республиканских властей автомобиль Chevrolet Lacetti, сообщает Islam-today.

Кроме того, ценными призами были награждены победители в номинациях «Самое красивое чтение Корана» и «Самый молодой участник конкурса».

Участие в конкурсе приняли около 5,5 тысяч человек, в том числе более двух тысяч представительниц прекрасного пола. Победительниц среди женщин жюри конкурса, в составе которого представители духовенства не только Узбекистана, но и других стран, еще только предстоит определить.