В Ираке восстановят мечеть, в которой было объявлено о создании «халифата»
20:20, 24 апреля 2018Ислам
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От мечети, построенной в XII веке, осталось только основание минарета / islam-today.ru
ОАЭ помогут восстановить Соборную мечеть Мосула, которая прославилась тем, что именно в ней главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата» в Ираке.
Уничтожен старинный религиозный храм был боевиками ИГИЛ во время боев за Мосул, сообщает Islam-today.
От мечети, построенной в XII веке, осталось только основание минарета.
Как сообщила министр культуры ОАЭ Нура аль-Кааби, страна профинансирует строительные работы на сумму 50,4 млн долларов. Планируется, что работы по восстановлению мечети займут порядка пяти лет.
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