В Ираке восстановят мечеть, в которой было объявлено о создании «халифата»

ОАЭ помогут восстановить Соборную мечеть Мосула, которая прославилась тем, что именно в ней главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата» в Ираке.

Уничтожен старинный религиозный храм был боевиками ИГИЛ во время боев за Мосул, сообщает Islam-today.

От мечети, построенной в XII веке, осталось только основание минарета.

Как сообщила министр культуры ОАЭ Нура аль-Кааби, страна профинансирует строительные работы на сумму 50,4 млн долларов. Планируется, что работы по восстановлению мечети займут порядка пяти лет.