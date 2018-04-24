В Пакистане открылась первая христианская часовня при университете

19:52, 24 апреля 2018
Ислам
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/ islam-today.ru

До этого в государственных учебных заведениях было разрешено строить только мечети, сообщает Islam-today.

Участие в открытии католического храма в Сельскохозяйственном университете принял архиепископ Исламабада и Равалпинди Джозеф Аршад. Как отметили представители городских властей, также присутствовавшие на открытии часовни, событие это является примером перемен, происходящих в религиозной жизни Пакистана.

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