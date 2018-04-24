В Пакистане открылась первая христианская часовня при университете

В одном из государственных университетов в городе Фейсалабад впервые в истории страны открылась христианская часовня.

До этого в государственных учебных заведениях было разрешено строить только мечети, сообщает Islam-today.

Участие в открытии католического храма в Сельскохозяйственном университете принял архиепископ Исламабада и Равалпинди Джозеф Аршад. Как отметили представители городских властей, также присутствовавшие на открытии часовни, событие это является примером перемен, происходящих в религиозной жизни Пакистана.