В Пакистане открылась первая христианская часовня при университете
19:52, 24 апреля 2018Ислам
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В Пакистане откралась первая христианская часовня при университете / islam-today.ru
В одном из государственных университетов в городе Фейсалабад впервые в истории страны открылась христианская часовня.
До этого в государственных учебных заведениях было разрешено строить только мечети, сообщает Islam-today.
Участие в открытии католического храма в Сельскохозяйственном университете принял архиепископ Исламабада и Равалпинди Джозеф Аршад. Как отметили представители городских властей, также присутствовавшие на открытии часовни, событие это является примером перемен, происходящих в религиозной жизни Пакистана.
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