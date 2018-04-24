Египетским мечетям запретили использовать громкоговорители

Власти Египта объявили о намерении ужесточить борьбу с использованием громкоговорителей в мечетях.

Запрет на трансляцию богослужений и проповедей через громкоговорители министр по делам религии Мухаммед Джума ввел еще несколько месяцев назад, однако, очевидно, не все религиозные храмы новое предписание исполняют, сообщает Islam-today.

Как в интервью для Egypt Today отметил профессор сравнительной юриспруденции и шариата Ахмед Карим, использование громкоговорителей во время богослужений противоречит канонам ислама. Использовать их можно только для призыва на молитву. Тем более, что, согласно религии, мечетям нельзя издавать звуки, которые могут доставить неудобство пожилым и больным людям, а также иноверцам.

Трансляция молитвы через громкоговорители, как отмечают египетские богословы, противоречит самой сути молитвы, которая должна совершаться со смирением и умиротворением.