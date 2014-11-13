В Стамбуле открылся саммит мусульманских лидеров латиноамериканских стран

Первый саммит мусульманских лидеров латиноамериканских стран открылся в среду в Стамбуле, сообщает агентство Anadolu.

На форум, который организовал Департамент по делам религии Турции, съехались 76 религиозных лидеров из более 40 латиноамериканских стран, в которых насчитывается около 6 миллионов мусульман. В мероприятии участвуют также руководители организаций, объединяющих мусульман Европы, Азии, Африки.

В своем выступлении вице-премьер Турции Ялчин Акдоган отметил, что сегодня мусульмане во многих странах переживают сложный период. Он призвал мусульманских лидеров противостоять антиисламской пропаганде, вызванной действиями исламистских террористических организаций.

"Террористы используют ислам для своих кровавых нападений, оскорбляя наши ценности. Мы не должны им позволить очернить ислам и мусульман во всем мире", — сказал Акдоган.

Турецкий вице-премьер выразил надежду, что саммит поможет мусульманским лидерам способствовать "разрешению продолжительных конфликтов в разрушенных войной мусульманских общинах".

РИА Новости