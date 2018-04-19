Во Франции финансирование мечетей будет находиться под контролем государства
16:50, 19 апреля 2018Ислам
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Власти Франции взяли под контроль финансирование мечетей / islam-today.ru
Финансирование мечетей, действующих во Франции, отныне будет находиться под государственным контролем.
Об этом сказал президент страны Эммануэль Макрон, сообщает Islam-today со ссылкой на французский телеканал TF1.
Кроме того, по его словам, будут закрыты мусульманские храмы, замеченные в пропаганде радикальных идей.
«Есть мечети и люди, которые не уважают права Республики, которые учат тому, что не соответствует законам нашей страны, что приводит к насилию, и такие мечети будут закрыты», - отметил, в частности, глава государства.
Что же касается государственного контроля за финансированием мечетей, касаться эта мера будет только мусульманские религиозные учреждения, средства на существование которых поступают из-за рубежа.
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