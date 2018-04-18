Президент Франции поддержал право мусульманок на хиджаб

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу права мусульманок носить хиджаб.

Так, по его словам, несмотря на то, что лично ему платки на головах мусульманок «не очень нравятся», в демократическом государстве, коим является Франция, они все же вправе покрывать голову, если этого хотят, сообщает Islam-today.

«Я уважаю покрытых женщин, но хотелось бы убедиться в том, что они носят свои покрывала и платки по личному выбору», - отметил, в частности, французский лидер в интервью для одного из телеканалов страны.

По словам Макрона, Франция - это светское государство, однако общество таковым не является, а потому религиозные женщины вправе носить одежду по своему усмотрению.