За карикатуру на пророка житель ОАЭ получил три месяца тюрьмы

Жителя ОАЭ, индийца по национальности, отправили за решетку на три месяца за то, что он опубликовал на своей странице в Facebook карикатуру на Пророка Мухаммада (с.а.в.).

Как сообщает Islam-today со ссылкой на британский ресурс «GulfNews», на арестованного в полицию заявил его коллега по работе, который отправил правоохранителям скриншот карикатуры.

Задержан индиец был прямо на рабочем месте и уже предстал перед судом, который приговорил его за оскорбление ислама к штрафу в 1400 долларов. Недовольный приговором, мужчина подал апелляцию, утверждая, что не имел понятия об оскорбительности карикатуры для мусульман. Тем не менее, суд жалобу мужчины не удовлетворил, а напротив – ужесточил наказание. Теперь ему придется провести в тюремном заключении три месяца, после чего он будет депортирован из ОАЭ.