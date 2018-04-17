В Крыму открылось первое исламское интернет-радио

В Симферополе состоялась презентация исламского интернет–радио «Ирфан» от Духовного управления мусульман Крыма.

В настоящее время прослушать интернет-радио «Ирфан» можно в режиме онлайн на сайте ДУМ Крыма и через мобильное приложение, сообщает qmdi.org.

В начале встречи с напутственным словом выступил муфтий Крыма Эмирали-хаджи Аблаев. «Каждый шаг, свои знания и умения следует вкладывать в развитие себя и народа в целом», - отметил он.

В ходе праздника для собравшихся прозвучали религиозные песнопения, а также выступили детские творческие коллективы. Кроме того, гости мероприятия приняли участие в викторине и получили призы.

Интернет-радио «Ирфан» повествует об основах Ислама и образе жизни мусульман. В его программе около 50 передач, которые транслируются на русском и крымскотатарском языках. В сетке вещания новости мусульманского мира, программы, повествующие о жизни Пророка (мир ему) и его сподвижников, уроки крымскотатарского, арабского и английского языков, интересные факты и новинки в области науки и техники, а также советы психологов, сказки для детей и нашиды. Кроме этого, планируются прямые включения с пятничных намазов и хутб.