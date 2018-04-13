В Чили отреставрировали одну из старейших мечетей страны

В столице Чили Сантьяго масштабные реставрационные работы были проведены в одном из старейших мусульманских храмов страны – мечети Ас-Салам.

Сделано это были при поддержке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который побывал здесь с визитом с 2016 году, сообщает Islam-today.

Отмечается, что полностью были реконструированы внешние стены здания, комната для омовения, обеденный зал. Кроме того, рабочие отремонтировал кровлю и озеленили прилегающую территорию.

Мечеть Ас-Салам была построена в 1989 году. Сейчас мусульмане составляют порядка 0,02% населения – в стране проживают около 3 тысяч приверженцев ислама.