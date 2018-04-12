В Шотландии на Внешних Гебридских островах построят первую мечеть

15:42, 12 апреля 2018
Ислам
81
Гебридские острова в Шотландии / travelnetplanet.com

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на theguardian, местному бизнесмену удалось обеспечить достойную встречу праздника для местной общины благодаря пожертвованиям со всего мира. На эти благотворительные средства был сделан ремонт и перестройка под мечеть заброшенного здания в городке Сторноуэй на острове Льюиса. Хотя Сторноуэй является крупнейшим городом на Гебридских островах, его население составляет лишь около 8 тысяч человек.

Мечеть будет обслуживать духовные нужды нескольких мусульманских семей беженцев из Сирии, прибывших в Сторноуэй за последние годы. В настоящее время мусульманская община переселенцев молится на дому в тесном помещении, куда уже не вмещаются все новоприбывшие правоверные. В здание новой мечети подведена электроэнергия, устроена надежная крыша и прочные полы, и теперь в ней есть помещение для молитв и встреч единоверцев. Изначально здание строилось как жилой дом, позднее действовало как магазина, а теперь, после обновления, послужит в качестве мечети. Его также планируют использовать иногда под свадебные церемонии и похоронные службы.

Бизнесмен Айхтшам Рашид (Aihtsham Rashid), занимающийся строительным бизнесом в Лидсе и специализирующийся на строительстве мечетей, специально инициировал кампанию по сбору пожертвований. В результате кампании по сбору средств он надеялся собрать со временем хотя бы 50 тысяч фунтов, и эта цель была достигнута почти моментально.

«Люди активно подключились к нашему проекту, и пожертвования буквально хлынули со всего мира – из Южной Африки, Америки, Дубая, Пакистана – отовсюду, и это прекрасно и радостно», – подчеркнул Рашид.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter