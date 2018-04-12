В Шотландии на Внешних Гебридских островах построят первую мечеть

На Внешних Гебридских островах (Шотландия) появится первая мечеть как раз к началу священного месяца Рамадан (май): бизнесмен из Лидса собрал на строительство 63 тысячи фунтов пожертвований.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на theguardian, местному бизнесмену удалось обеспечить достойную встречу праздника для местной общины благодаря пожертвованиям со всего мира. На эти благотворительные средства был сделан ремонт и перестройка под мечеть заброшенного здания в городке Сторноуэй на острове Льюиса. Хотя Сторноуэй является крупнейшим городом на Гебридских островах, его население составляет лишь около 8 тысяч человек.

Мечеть будет обслуживать духовные нужды нескольких мусульманских семей беженцев из Сирии, прибывших в Сторноуэй за последние годы. В настоящее время мусульманская община переселенцев молится на дому в тесном помещении, куда уже не вмещаются все новоприбывшие правоверные. В здание новой мечети подведена электроэнергия, устроена надежная крыша и прочные полы, и теперь в ней есть помещение для молитв и встреч единоверцев. Изначально здание строилось как жилой дом, позднее действовало как магазина, а теперь, после обновления, послужит в качестве мечети. Его также планируют использовать иногда под свадебные церемонии и похоронные службы.

Бизнесмен Айхтшам Рашид (Aihtsham Rashid), занимающийся строительным бизнесом в Лидсе и специализирующийся на строительстве мечетей, специально инициировал кампанию по сбору пожертвований. В результате кампании по сбору средств он надеялся собрать со временем хотя бы 50 тысяч фунтов, и эта цель была достигнута почти моментально.

«Люди активно подключились к нашему проекту, и пожертвования буквально хлынули со всего мира – из Южной Африки, Америки, Дубая, Пакистана – отовсюду, и это прекрасно и радостно», – подчеркнул Рашид.