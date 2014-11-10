В Дагестане обнаружили древний рукописный Коран

В рукописном фонде Дагестанского научного центра РАН появился уникальный фолиант - один из самых древних в мире датированных Коранов, написанных на бумаге, сообщает islamrf.ru.

"В 2009 году этому Корану исполнилось 1000 лет. Он очень красив, написан на куфи - самом раннем почерке арабского языка", - рассказывает востоковед Шахрудин Магомедов.

Несмотря на то, что со дня издания Корана прошло целое тысячелетие, он находится в хорошем состоянии - его листы не потрепаны и не разорваны.

В научном центре РАН обещают, что эта книга очень скоро станет достоянием общественности - правда, только в электронном виде.