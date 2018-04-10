В Индонезии мусульманского проповедника осудили к 9 годам заключения

К 9 годам тюремного заключения в Индонезии приговорен мусульманский проповедник, который, как выяснили следователи, имеет отношение к двойному теракту, совершенному в Джакарте в мае 2017 года и унесшему жизни трех человек.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Straits Times", 38-летний Кики Махаммад Икбаль озвучил призывы к совершению терактов во время проповеди 19 мая 2017 года.

Напомним, террористические атаки в Джакарте произошли 24 мая прошлого года. Террористы-смертники, которые, как выяснилось в ходе следствия, активно контактировали с проповедником, привели в действие взрывные устройства вблизи автобусной остановки и парковки для мотоциклов. О причастности к теракту заявила международная террористическая группировка «Исламское государство».