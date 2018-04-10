В Индонезии мусульманского проповедника осудили к 9 годам заключения

15:15, 10 апреля 2018
Ислам
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В результате теракта пострадали 12 человек / islam-today.ru

Как сообщает Islam-today  со ссылкой на "Straits Times", 38-летний Кики Махаммад Икбаль озвучил призывы к совершению терактов во время проповеди 19 мая 2017 года.

Напомним, террористические атаки в Джакарте произошли 24 мая прошлого года. Террористы-смертники, которые, как выяснилось в ходе следствия, активно контактировали с проповедником, привели в действие взрывные устройства вблизи автобусной остановки и парковки для мотоциклов. О причастности к теракту заявила международная террористическая группировка «Исламское государство».

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