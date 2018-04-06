Древнейший в мире Коран покажут в Дубае

В Дубае 19 апреля стартует выставка, главным экспонатом которой станет уникальный экземпляр Корана, который считается одним из самых странных в мире.

Так называемый «Бирмингемский Коран» был обнаружен в библиотеке Бирмингемского университета в Великобритании, сообщает Islam-today.

"Рукопись Бирмингемского Корана имеет большое значение для мусульманского наследия и изучения ислама. Мы очень гордимся тем, что обладаем таким сокровищем в Бирмингемском университете", -цитирует вице-канцлера Университета Бирмингема профессора сэр Дэвида Иствуда ресурс «Русские Эмираты».

Стоит отметить, что ранее, в ноябре минувшего года, выставка эта прошла в Шардже. Посетили ее более 25 тысяч человек, в том числе вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед Бин Рашид Аль Мактум.