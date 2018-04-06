В Египте издали фетву, которая запрещает игру «Синий кит»
16:08, 06 апреля 2018Ислам
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В Египте издали фетву, запрещающую игру "Синий кит"/ islam-today.ru
Управление по фетвам Египта издало фетву, запрещающую смертельную игру «Синий кит».
В документе, в частности, отмечается, что родители обязаны внимательно наблюдать за поведением своих детей, сообщает Islam-today.
Органы государственной же власти религиозные лидеры призвали официально запретить эту игру из-за того, что она подталкивает подростков к самоубийству, категорически запрещённому в исламе.
В Египте только с начала этого года было зарегистрировано два самоубийства в результате членства в так называемых «группах смерти». 2 апреля покончил жизнь самоубийством 18-летний парень, который, как выяснилось позже, был связан с игрой «Синий кит».
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