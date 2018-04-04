Власти Германии обеспокоены значительным ростом числа салафитов

Власти Германии обеспокоены значительным ростом числа религиозных экстремистов.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на газету "Tagesspiegel", количество салафитов в ФРГ перевалило за 11 тысяч человек, а это означает, что за последние пять лет число опасных исламистов в стране удвоилось.

В 2013 году, как сообщили в Федеральном ведомстве по охране конституции, число салафитов в Германии не превышало 5,5 тысяч человек.

По оценкам экспертов, в последние годы прирост числа салафитов в Германии значительно замедлился, однако тенденций к снижению цифры пока не наблюдается и даже не предвидится. Примечательно, что особенно много опасных исламистов становится в относительно мелких федеральных землях Германии, таких, к примеру, как Гамбург и Берлин.