В Афганистане разбомбили медресе, в котором проходил конкурс чтецов Корана
19:35, 02 апреля 2018Ислам
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Авиаудар в афганской провинции Кундуз / islam-today.ru
Афганская авиация разбомбила медресе в провинции Кундуз на границе с Таджикистаном.
Как со ссылкой на полицию региона сообщает Islam-today, в результате авиаудара были ликвидированы 25 боевиков террористической организации «Талибан», в том числе и известные активисты движения - Мавлави Хайрмухаммад, Мавлави Амин, Мавлави Исмат и Мавлави Бариялай.
Отмечается, что боевики в этот момент находились в здании медресе, где проходил конкурс чтецов Корана.
Между тем, в общей сложности, в момент авиаудара в здании было более двух сотен человек. Об их судьбе ничего не сообщается.
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