В Афганистане разбомбили медресе, в котором проходил конкурс чтецов Корана

Афганская авиация разбомбила медресе в провинции Кундуз на границе с Таджикистаном.

Как со ссылкой на полицию региона сообщает Islam-today, в результате авиаудара были ликвидированы 25 боевиков террористической организации «Талибан», в том числе и известные активисты движения - Мавлави Хайрмухаммад, Мавлави Амин, Мавлави Исмат и Мавлави Бариялай.

Отмечается, что боевики в этот момент находились в здании медресе, где проходил конкурс чтецов Корана.

Между тем, в общей сложности, в момент авиаудара в здании было более двух сотен человек. Об их судьбе ничего не сообщается.