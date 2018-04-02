Власти Индии ограничили время посещения мечети Тадж-Махал для туристов

В Индии ограничили время посещения мечети Тадж-Махал для туристов.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на газету "Daily Mail", теперь гости страны могут посетить самую популярную достопримечательность Индии только в течение трех часов в день. Новые правила, как отмечается, введены с 1 апреля.

Причинами же их стала давки, которые нередко образуются возле исторического и культурного памятника.

Ежедневно посетить Тадж-Махал приходят до 50 тысяч туристов, многие из них проводят в храме, построенном в XVII веке потомком Тамерлана, императором Шах-Джаханом для своей жены, умершей при родах, весь день.