На обложку популярного журнала "Vogue" впервые попала модель в хиджабе

На обложку популярнейшего во всем мире журнала "Vogue", основанного еще в 1916 году, впервые попала модель в мусульманском платке.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на "The Independent", для обложки майского выпуска были выбраны девять моделей, в том числе 20-летняя Халима Аден из Кении, которая приобрела известность как первая в мире добившаяся международного признания модель в хиджабе.

«Настал момент для Vogue сделать то, что он всегда делал лучше всего: показать, как может и должно выглядеть будущее. Ещё пять лет назад общий снимок с такими девушками не попал бы на обложку. Однако одним из главных достижений модной индустрии последних месяцев стало то, что всю жизнь лежало в основе моего рабочего видения, - разнообразие», - отметил в редакторском комментарии к номеру редактор журнала Эдвард Эннинфул.