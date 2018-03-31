Священный колодец Замзам в Мекке отремонтируют к Рамадану
01:25, 31 марта 2018Ислам
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Проект по модернизации включает в себя два этапа / islam-today.ru
Священный колодец Замзам в Мекке, на котором с октября 2017 года продолжаются работы по реконструкции и модернизации, будет открыт для верующих уже к Рамадану.
Как сообщил президент по делам двух священных мечетей Шейх Абдуррахман Аль-Судейс, направлен проект по модернизации святыни на улучшение обслуживания паломников Хаджа и Умры. Об этом соощает Islam-today.
Напомним, проект включает в себя два этапа – первый предполагает подведение к колодцу Замзам с восточной стороны пяти мостов. На втором этапе предполагается стерилизовать окружающую колодец территорию, так, чтобы максимально уменьшить долю вредных веществ в воде Замзам.
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