Жители Франции выступили за запрет одного из радикальных течений ислама
17:49, 30 марта 2018Ислам
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Во Франции могут запретить салафизм / islam-today.ru
Аналитический центр Odoxa провел среди жителей Франции опрос об их отношении к одному из радикальных течений ислама – салафизму.
Как сообщает Islam-today, согласно результатам исследования, запрет на салафизм готовы поддержать 90% жителей страны, более 80% согласны депортировать иностранцев, являющихся его последователями. 61% участников опроса заявил о поддержке восстановления режима чрезвычайного положения во Франции.
Ранее с предложением запретить во Франции салафизм выступил экс-премьер-министр Мануэль Вальс. Сторонники салафизма выступают за установление исламского государственного правления, базирующегося исключительно на шариате.
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