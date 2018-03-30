Жители Франции выступили за запрет одного из радикальных течений ислама

Аналитический центр Odoxa провел среди жителей Франции опрос об их отношении к одному из радикальных течений ислама – салафизму.

Как сообщает Islam-today, согласно результатам исследования, запрет на салафизм готовы поддержать 90% жителей страны, более 80% согласны депортировать иностранцев, являющихся его последователями. 61% участников опроса заявил о поддержке восстановления режима чрезвычайного положения во Франции.

Ранее с предложением запретить во Франции салафизм выступил экс-премьер-министр Мануэль Вальс. Сторонники салафизма выступают за установление исламского государственного правления, базирующегося исключительно на шариате.