В Узбекистане впервые издали Коран: сотни мусульман выстроились в очередь, чтобы купить его
12:09, 30 марта 2018Ислам
936
Сотни людей в очереди за Кораном / islam-today.ru
В Узбекистане впервые издан Коран.
Для приобретения он стал доступен в Ташкенте, сообщает Islam-today со ссылкой на «Озодлик». В очередь за мусульманским священнописанием, впервые напечатанном в республике, выстроились сотни людей.
Это первый случай в истории Узбекистана, когда возникает такая длинная очередь за печатной книгой.
Коран был издан в издательстве «Хилол», основанном покойным шейхом Мухаммадом Садыком Мухаммадом Юсуфом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter