В Узбекистане впервые издали Коран: сотни мусульман выстроились в очередь, чтобы купить его

12:09, 30 марта 2018
Ислам
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Сотни людей в очереди за Кораном / islam-today.ru

Для приобретения он стал доступен в Ташкенте, сообщает Islam-today со ссылкой на «Озодлик». В очередь за мусульманским священнописанием, впервые напечатанном в республике, выстроились сотни людей.

Это первый случай в истории Узбекистана, когда возникает такая длинная очередь за печатной книгой.

Коран был издан в издательстве «Хилол», основанном покойным шейхом Мухаммадом Садыком Мухаммадом Юсуфом.

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