В Узбекистане впервые издали Коран: сотни мусульман выстроились в очередь, чтобы купить его

В Узбекистане впервые издан Коран.

Для приобретения он стал доступен в Ташкенте, сообщает Islam-today со ссылкой на «Озодлик». В очередь за мусульманским священнописанием, впервые напечатанном в республике, выстроились сотни людей.

Это первый случай в истории Узбекистана, когда возникает такая длинная очередь за печатной книгой.

Коран был издан в издательстве «Хилол», основанном покойным шейхом Мухаммадом Садыком Мухаммадом Юсуфом.