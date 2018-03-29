В Канаде мужчина, который расстрелял прихожан мечети, признал свою вину
17:31, 29 марта 2018Ислам
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В Канаде судят террориста, напавшего на мусульман / islam-today.ru
В Канаде стартовал суд над 28-летним Александром Биссонетом, который 30 января прошлого года напал на одну из мечетей в Квебеке; жертвами атаки тогда стали 6 человек.
Первоначально подсудимый свою вину признавать отказывался, однако вскоре свое решение изменил, сообщает Islam-today.
Судья, между тем, заявил, что примет признание Биссонета только после проверки его психологами. По обвинениям в умышленном убийстве и покушении на убийство террористу грозит пожизненный тюремный срок.
Канадец открыл стрельбу в мечети во время вечернего намаза, когда в зале находились до ста человек. Шестеро погибли. Еще 18 получили ранения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал это «бессмысленным актом насилия» и «террористической атакой на мусульман».
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