В Киеве мусульманки проведут Международный женский форум

«Лига мусульманок Украины» и Общественная организация «Марьям» инициируют проведение 7 апреля в Киеве Международного женского форума.

Предполагается, что его работа будет построена на трех платформах: «Мусульманки в образовании и медиа» (тайм-менеджмент, просвещение, стереотипы), «Следующее поколение» (воспитание детей, здоровый образ жизни, отношения в семье) и «Активные женщины – залог успешности общин» (самореализация, саморазвитие, волонтерство), сообщает islam.in.ua.

Перед участниками съезда выступят более двух десятков украинских и иностранных женщин-спикеров.

Предусмотрены кофе-брейки и обед, а женщинам, которым не с кем оставить детей, могут доверить их воспитателям столичного Исламского культурного центра на все время работы форума.

Во время мероприятия будет работать выставка изделий ручной работы украинских мастериц.

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке.

Место проведения: Колонный зал КГГА, вул. Крещатик, 36.