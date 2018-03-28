В Судане неизвестный напал с ножом на прихожан мечети во время молитвы

Во время вечерней молитвы в одной из мечетей штата Касала в приграничном с Эритреей районе Судана неизвестный мужчина напал с ножом на верующих.

Как сообщает Islam-today, в результате атаки погибли три человека, еще несколько получили ранения.

Очевидцы говорят, что перед нападением злоумышленник пытался обратиться к прихожанам, однако совершавшие намаз люди никак на его слова не отреагировали, и тогда мужчина достал нож и набросился на них.

Прихожанам мечети не оставалось ничего, кроме как ликвидировать убийцу, сделали они это еще до приезда полиции.

Пока за атаку ответственности на себя не взяла ни одна из террористических группировок. Личность нападавшего устанавливается.