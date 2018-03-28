Во Франции появились дорожные знаки с надписью «Нет джихадистам»

Сразу в нескольких городах на юге Франции появились дорожные знаки с надписью «Нет джихадистам».

Как сообщает Islam-today со ссылкой на "The Local", установили их неизвестные, которых сейчас ищут правоохранители.

По меньшей мере, семь таких табличек нашли на въезде в Тулузу. Знаки быстро сняли, а затем они были переданы полиции. Теперь, чтобы вычислить причастных и их мотивы, стражи порядка изучают записи с камер наружного видеонаблюдения.

По некоторой информации, организаторами акции являются активисты правой группы Generation Identitaire, которая ранее была неоднократно замечена в антиисламской деятельности в регионе.