В Афганистане двое смертников подорвали себя возле мечети: есть жертвы

На западе Афганистана в мечети города Герат прогремел взрыв.

Как сообщает "Ракурс" со ссылкой на Tolo News, взрыв произошел 25 марта во время дневной молитвы. Двое нападавших подъехали к мечети на мотоцикле, после чего один из них подорвал взрывчатку. Его напарника полиция застрелила.

В результате инцидента погиб один человек, еще семеро получили ранения. Однако в полиции считают, что количество потерпевших может возрасти. Сейчас раненых госпитализировали в местную больницу.

Напомним, по меньшей мере 26 человек погибли и 18 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана в Кабуле в среду, 21 марта.