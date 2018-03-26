В Афганистане двое смертников подорвали себя возле мечети: есть жертвы
12:02, 26 марта 2018Ислам
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В Афганистане возле мечети прогремел взрыв / 5 канал
На западе Афганистана в мечети города Герат прогремел взрыв.
Как сообщает "Ракурс" со ссылкой на Tolo News, взрыв произошел 25 марта во время дневной молитвы. Двое нападавших подъехали к мечети на мотоцикле, после чего один из них подорвал взрывчатку. Его напарника полиция застрелила.
В результате инцидента погиб один человек, еще семеро получили ранения. Однако в полиции считают, что количество потерпевших может возрасти. Сейчас раненых госпитализировали в местную больницу.
Напомним, по меньшей мере 26 человек погибли и 18 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана в Кабуле в среду, 21 марта.
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