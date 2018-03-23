В Кабуле в результате теракта в мечети убиты не менее 30 человек

Террорист-смертник убил, по меньшей мере, 30 человек и ранил около 60 в среду, 21 марта 2018 года, возле шиитской мечети Сакхи на западе Кабула, где собрались верующие, чтобы отметить новый год по персидскому календарю.

Это очередное нападение в ряду терактов, которые все чаще совершаются в Афганистане против шиитов, сообщает "Седмица" со ссылкой на TheWashington Post.

За последние два года по всей стране нападения джихадистов на шиитские объекты и хазарейцев уже унесли более 300 жизней и оставили ранеными более 700 человек. Большинство из терактов, как считается, были осуществлены приверженцами «Исламского государства».

Нападение в среду, 21 марта, в результате которого было убито 30 и ранено более 60 человек, стало уже вторым по счету нападением, совершенным «Исламским государством» на мечеть Сакхи. В октябре 2016 года боевики, одетые в униформу афганских спецслужб, штурмовали участок, на котором совершали молитву верующие в день принятого у шиитов траура, известный как Ашура. Тогда исламисты убили 17 человек и в течение нескольких часов противостояли полиции.