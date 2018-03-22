В ВУЗах Азербайджана впервые появилась специальность «Исламоведение»
18:13, 22 марта 2018Ислам
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Специальность «Исламоведение» впервые появилась в вузах Азербайджана / islam-today.ru
В высших учебных заведениях Азербайджана впервые появилась специальность «Исламоведение».
Соответствующие изменения в «Классификацию специальностей (программ) по ступеням высшего образования (бакалавриата)» внес республиканский Кабинет министров, сообщает Islam-today.
Ранее в «Классификации специальностей (программ) по ступеням высшего образования (бакалавриата)» специальности «Исламоведение» не было. Предмет же преподавался по специальности «Религиоведение».
Изменения в нормативную документацию были внесены с учетом пожеланий Госкомитета по работе с религиозными образованиями.
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