В ВУЗах Азербайджана впервые появилась специальность «Исламоведение»

В высших учебных заведениях Азербайджана впервые появилась специальность «Исламоведение».

Соответствующие изменения в «Классификацию специальностей (программ) по ступеням высшего образования (бакалавриата)» внес республиканский Кабинет министров, сообщает Islam-today.

Ранее в «Классификации специальностей (программ) по ступеням высшего образования (бакалавриата)» специальности «Исламоведение» не было. Предмет же преподавался по специальности «Религиоведение».

Изменения в нормативную документацию были внесены с учетом пожеланий Госкомитета по работе с религиозными образованиями.