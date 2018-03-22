В Сирии террористы заминировали Коран
17:39, 22 марта 2018Ислам
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Турецкие войска продолжают разминирование Африна / islam-today.ru
Турецкие войска нашли в Сирии экземпляр Корана, к которому было прикреплено самодельное взрывное устройство.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на Anadolu, по информации агентства, находка была сделана в одном из домов Африна в рамках совместной операции турецких войск и отрядов Сирийской освободительной армии по разминированию территории районов и населенных пунктов северо-запада Сирии, в которых ранее прошла антитеррористическая операция «Оливковая ветвь».
Сообщается, что заминированный Коран висел на стене одного из домов в селении Шейх Обасы. Турецкие саперы взрывное устройство обезвредили.
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