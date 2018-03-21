В Туркменистане мусульманам запретили делать обрезание на дому

14:42, 21 марта 2018
Ислам
126
Власти Туркменистана запретили делать детям обрезание на дому / islam-today.ru

Как сообщает Islam-today со ссылкой на «Азатлык», в течение последних нескольких месяцев сотрудники полиции и службы национальной безопасности ведут активную работу по задержанию «знахарей», предлагающих такие услуги.

На первый раз им выписывают штраф в размере примерно 857 долларов. При повторном нарушении им грозит тюремное заключение. 

В то же время, власти начали требовать от граждан, чтобы они делали обрезание исключительно в государственных учреждениях здравоохранения. Отмечается, к «знахарям» местное население обращается потому, что в больницах обрезание обходится гораздо дороже, чем у «народных умельцев». К тому же, чтобы добраться до больниц, некоторым жителям республики приходиться проехать сотни километров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter