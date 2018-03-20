В Национальном музее Индии впервые показали уникальные рукописи Корана
20:14, 20 марта 2018Ислам
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Редчайшие рукописные экземпляры ранее не выставлялись публике / islam-today.ru
В Национальном музее Индии открылась выставка «Заповедная коллекция копий Священного Корана», в которой представлены никогда не выставлявшиеся ранее редчайшие рукописные экземпляры мусульманского священнописания из фондов музея.
Как сообщает Islam-today, экспонаты представляют различные регионы мусульманского мира. Написаны они также в различных стилях.
Так, по словам всемирного известного ученого и манускриптолога Насима Ахтара, самым ценным экспонатом выставки является рукопись Корана, датируемая приблизительно 7 веком. Особенность ее заключается еще и в том, что написана она на шкуре животного, а автор ее - четвертый праведный халиф мусульман, двоюродный брат и зять пророка Мухаммада Али б. Абу Талиб.
/ islam-today.ru
/ islam-today.ru
Экспонаты представляют различные регионы мусульманского мира / islam-today.ru
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