В Национальном музее Индии впервые показали уникальные рукописи Корана

В Национальном музее Индии открылась выставка «Заповедная коллекция копий Священного Корана», в которой представлены никогда не выставлявшиеся ранее редчайшие рукописные экземпляры мусульманского священнописания из фондов музея.

Как сообщает Islam-today, экспонаты представляют различные регионы мусульманского мира. Написаны они также в различных стилях.

Так, по словам всемирного известного ученого и манускриптолога Насима Ахтара, самым ценным экспонатом выставки является рукопись Корана, датируемая приблизительно 7 веком. Особенность ее заключается еще и в том, что написана она на шкуре животного, а автор ее - четвертый праведный халиф мусульман, двоюродный брат и зять пророка Мухаммада Али б. Абу Талиб.