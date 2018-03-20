В Национальном музее Индии впервые показали уникальные рукописи Корана

20:14, 20 марта 2018
Ислам
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/ islam-today.ru

Как сообщает Islam-today, экспонаты представляют различные регионы мусульманского мира. Написаны они также в различных стилях.

Так, по словам всемирного известного ученого и манускриптолога Насима Ахтара, самым ценным экспонатом выставки является рукопись Корана, датируемая приблизительно 7 веком. Особенность ее заключается еще и в том, что написана она на шкуре животного, а автор ее - четвертый праведный халиф мусульман, двоюродный брат и зять пророка Мухаммада Али б. Абу Талиб.

/ islam-today.ru
/ islam-today.ru
/ islam-today.ru

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