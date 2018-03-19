В Новой Зеландии мусульманку обвинили в дискриминации за отказ пожать руку

В Новой Зеландии студентку-мусульманку обвинили в дискриминации за отказ пожать руку профессору.

Профессор университета Окленда попытался пожать руку студентке-мусульманке, а когда она по понятным причинам сделать это вежливо отказалась, обвинил ее в дискриминации по половому признаку, сообщает Islam-today.

При этом, как пишет "Khaleej Times", преподаватель был прекрасно осведомлен о том, что в исламе прикосновения между мужчиной и женщиной, не состоящими в родственных или брачных отношениях, недопустимы.

Администрация вуза приняла решение об увольнении преподавателя, который, согласно формулировке самого университета, «серьезно нарушил устав и нормы морали».