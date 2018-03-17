Саудовским женщинам разрешили опекать своих детей в случае развода

Беспрецедентное решение приняли саудовские власти относительно прав женщин.

Отныне в случае развода без судебного разбирательства мама может получить опеку над своим ребенком, сообщает Islam-today.

Ранее, напомним, согласно местным законам и обычаям, после развода родителей дети всегда оставались с отцом. Матерям же приходилось годами судиться за право получить над ними опеку.

Теперь же, в соответствии с решением Министерства юстиции Саудовской Аравии, матери достаточно лишь написать соответствующее заявление, и она будет получать право самостоятельно решать юридические вопросы своих детей, имея при этом на руках все их документы, в том числе и свидетельство о рождении.