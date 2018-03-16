Великобритания включила лондонские мечети в список объектов исторического наследия

15:15, 16 марта 2018
Ислам
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Центральная мечеть Лондона / islam-today.ru

В особый список вошли Центральная мечеть Лондона и мечеть «Фазл» в Саутфилдс, сообщает Islam-today.

Стоит отметить, что строительство Центральной мечети Лондона было начато в 1940 году, а место для нее предложило правительство Уинстона Черчилля. Это означает, что отныне здания мусульманских храмов будут находиться под защитой властей.

При этом отмечается, что британские власти обязались уделять больше внимания сохранению и других исторических мечетей, расположенных в стране. 

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