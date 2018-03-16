Великобритания включила лондонские мечети в список объектов исторического наследия
15:15, 16 марта 2018Ислам
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Центральная мечеть Лондона / islam-today.ru
Власти Великобритании включили две лондонские мечети в Национальный перечень объектов исторического и архитектурного наследия.
В особый список вошли Центральная мечеть Лондона и мечеть «Фазл» в Саутфилдс, сообщает Islam-today.
Стоит отметить, что строительство Центральной мечети Лондона было начато в 1940 году, а место для нее предложило правительство Уинстона Черчилля. Это означает, что отныне здания мусульманских храмов будут находиться под защитой властей.
При этом отмечается, что британские власти обязались уделять больше внимания сохранению и других исторических мечетей, расположенных в стране.
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